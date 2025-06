Le patrimoine culinaire et artisanal tunisien exposé à Nairobi

Le vice-président de la Chambre nationale de commerce et d’industrie du Kenya (KNCCI), Mustafa Ramadhan, a accueilli, mardi 17 juin 2025, une délégation tunisienne de haut niveau, conduite par Anouar Ben Youssef, ambassadeur de Tunisie au Kenya, et Leila Belkhiria Jaber, présidente de la Chambre nationale des femmes chefs d’entreprise (CNFCE).

Lors de la réunion, le vice-président de la KNCCI a souhaité la bienvenue à la délégation et a souligné la robustesse du climat d’investissement au Kenya, rapporte le site web de ladite chambre. Il a mis en avant les politiques favorables aux investisseurs du pays, notamment les incitations spéciales pour l’implantation d’entreprises dans les zones économiques spéciales (ZES) et les zones franches industrielles (ZFI). Ces zones, créées par le gouvernement kenyan, offrent aux entreprises tunisiennes un point d’entrée stratégique sur les marchés d’Afrique de l’Est et d’Afrique centrale, une région qui compte plus de 500 millions d’habitants.

La délégation tunisienne est actuellement au Kenya pour participer à la Tunisian Food & Handicrafts Expo 2025, qui se tient à Nairobi du 16 au 18 juin.

L’événement est organisé sous les auspices du projet Jeun’Ess de l’Organisation internationale du travail (OIT), en partenariat avec la CNFCE et la Fédération des femmes d’affaires du Comesa (COMFWB).

L’exposition est une plateforme dynamique mettant en valeur le riche patrimoine culinaire et artisanal tunisien, tout en favorisant les échanges commerciaux, les échanges culturels et les partenariats commerciaux entre les entreprises tunisiennes et est-africaines.

L’accent mis par l’événement sur l’autonomisation des femmes entrepreneures et le renforcement des liens commerciaux sur le continent africain est particulièrement important.

La KNCCI a réitéré à cette occasion son engagement à soutenir le commerce bilatéral, l’entrepreneuriat et le développement économique inclusif.

I. B.