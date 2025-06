Atouts, défis et perspectives de l’IA en Tunisie

La Tunisie, forte de ses écoles d’ingénieurs, se positionne progressivement comme un pôle émergent de l’intelligence artificielle (IA) en Afrique du Nord. Entre initiatives gouvernementales, écosystème de startups et filiales de grands groupes, le pays dispose d’un terreau favorable pour développer des solutions innovantes basées sur l’IA.

Aymen Achouri *

Parmi les points forts du marché tunisien de l’IA, il y a donc, d’abord, le capital humain et les formations spécialisées.

Les universités et écoles d’ingénieurs tunisiennes (Enit, Ihec, Insat…) offrent désormais des cursus dédiés au machine learning, au traitement du signal et à la data science. Des académies privées comme Gomycode complètent cette offre en proposant des bootcamps intensifs pour former rapidement des développeurs IA.

Il y a ensuite le cadre incitatif pour les startups. L’adoption du Startup Act a facilité la création et le financement d’entreprises technologiques. Les incubateurs (Carthage Business Angels, Startup Garage…) accompagnent de nombreux porteurs de projets IA, favorisant le prototypage et la mise sur le marché rapide.

Autre point fort, plusieurs acteurs tunisiens nouent des partenariats avec des laboratoires européens ou nord-américains. Ainsi, la startup InstaDeep, fondée à Tunis, collabore avec Google DeepMind pour concevoir des algorithmes de décision avancés et a connu une forte croissance internationale.

Les grands acteurs de l’IA en Tunisie

Parmi les entreprises tunisiennes phares de l’IA, on citera Ekara by IP-Label, filiale d’IP-Label. Spécialisée dans la supervision de la performance digitale, Ekara exploite des algorithmes d’apprentissage automatique pour anticiper les anomalies et optimiser la qualité de service web.

Il y a aussi InstaDeep, déjà citée, fondée à Tunis et qui est désormais présente à Londres et à Berlin. Elle développe des solutions d’IA applicables à la logistique, à la santé et aux énergies renouvelables. Son expertise en reinforcement learning est reconnue mondialement.

Vermeg est un autre acteur important de l’écosystème. Spécialiste des logiciels financiers, le société a son centre de R&D en Tunisie où elle intègre des modules d’IA pour la détection de fraudes et la gestion automatisée des risques.

DataVizz est unestartup locale qui propose des plateformes de visualisation et d’analyse prédictive pour les PME tunisiennes, facilitant la prise de décision à partir de données métier.

Il y a beaucoup d’autres startups très actives en Tunisie et dont certaines parviennent à lever des fonds et à établir des partenariats avec de grands acteurs internationaux de l’IA, mais on ne peut toutes les citer dans cet article.

Les défis qui restent à relever

L’écosystème technologique est en place et ne manque pas d’atouts, mais il reste beaucoup de défis relever et d’obstacle à surmonter. Le principal défi est celui de la fuite des talents, qui prend de plus en plus d’ampleur. Un grand nombre de diplômés est attiré par des salaires et des conditions de travail plus avantageux à l’étranger, notamment en France et au Canada.

Autre défi et pas des moindres, l’adoption limitée de l’IA dans le secteur public. En effet, les administrations et les industries traditionnelles tardent à intégrer l’IA, freinées par un manque d’infrastructures, de moyens financiers et de culture numérique.

Le besoin de formation continue

Les technologies évoluent très rapidement : il est essentiel de renforcer la formation continue (Mooc, certifications, ateliers pratiques) pour maintenir les compétences à jour.

La Tunisie possède déjà des réussites remarquables en IA, grâce à l’énergie de ses jeunes ingénieurs et à l’engagement d’acteurs comme Ekara by IP-Label, InstaDeep ou Vermeg.

Pour transformer ces succès en un véritable écosystème durable, il convient de continuer à investir dans la formation, de soutenir l’industrialisation des projets IA et de créer davantage de synergies entre le secteur privé, les universités et les institutions publiques.

Ainsi, la Tunisie pourra consolider son statut de hub régional de l’intelligence artificielle.

* Expert en management, relation et coaching client.