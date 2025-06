Les avocats du Barreau de Rouen solidaires avec Sonia Dahmani

Les avocats du Barreau de Rouen se sont mobilisés ce vendredi 20 juin 2025 devant le Palais de Justice de Rouen afin d’exprimer leur solidarité avec leur consœur tunisienne Sonia Dahmani.

L’Ordre des avocats de Rouen, estime que la détention de Sonia Dahmani est injuste et injustifiée : « Cette arrestation brutale reste à tout jamais l’illustration de la répression sans précédent des autorités politiques tunisiennes contre la profession d’avocat et, plus généralement, contre la liberté d’expression et d’opinion en Tunisie », a commenté l’Ordre en rappelant les circonstances de l’interpellation de Sonia Dahmani.

Contre cet oubli, le Barreau de Rouen, qui a fait l’année dernière de Me Dahmani l’un de ses membres d’honneur, se mobilise et ne cessera de se mobiliser jusqu’à ce notre consœur retrouve la liberté et la plénitude de ses droits. L’avocat français jure le jour de sa prestation de serment d’exercer ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, lit-on dans le communiqué publié par l’Ordre de Rouen.

« Permettez-moi ici d’avoir tout particulièrement une pensée pour Me Nasrin SOTOUDEH, avocate iranienne actuellement en détention qui est également membre d’honneur de notre Barreau et pour le Bâtonnier Kilani qui a dû quitter précipitamment Tunis pour échapper au sort réservé à Me Dahmabni (Bâtonnier Kilani que nous avons eu l’honneur de recevoir l’année dernière lors de notre Université d’Été) », a indiqué le bâtonnier Franck Langlois.

Et d’ajouter : « Ramla Dahmani, je salue votre courage et je tiens ici, publiquement, à vous dire que vous n’êtes pas seule, que votre sœur n’est pas seule. Faites-lui passer le message que les avocats rouennais sont derrière elle, que les magistrats rouennais et leur PP sont derrière elle et qu’ils le resteront jusqu’au jour où elle pourra réintégrer notre famille ».