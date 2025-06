La «marée rouge» à Monastir inquiète les autorités tunisiennes

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a émis, le 22 juin 2025, un avertissement à la vigilance après la détection d’un phénomène de «marée rouge» sur le littoral entre Khnis et Teboulba, dans le gouvernorat de Monastir, où une mortalité anormale de poissons a été signalée ces derniers jours.

Selon la note ministérielle, la prolifération d’algues, causée par des conditions environnementales favorables à un phytoplancton toxique spécifique, peut représenter un risque sanitaire pour les consommateurs et de graves dommages pour l’écosystème marin local.

D’où l’appel à la «prudence maximale» adressé aux pêcheurs, aux commerçants et aux riverains.

L’autorité appelle à s’abstenir de pêcher, de consommer et de vendre des poissons morts ou d’origine inconnue, notamment en dehors des circuits officiels soumis à des contrôles vétérinaires.

Les opérateurs sont priés de signaler aux autorités régionales toute activité suspecte liée à la vente de produits de la pêche potentiellement contaminés.

Les prélèvements d’eau et de faune marine ont été confiés à l’Institut national des sciences et technologies marines et aux laboratoires régionaux de santé animale : les premiers résultats sont attendus dans les prochaines 48 heures pour identifier les espèces d’algues responsables et évaluer leur toxicité.