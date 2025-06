L’Italie et l’Onudi s’associent au programme Tunisie professionnelle

Une nouvelle étape importante du partenariat italo-tunisien dans le secteur de la formation professionnelle a été franchie à Tunis avec la signature , le 20 juin 2025, à Tunis, d’un accord de financement de 6,5 millions d’euros (22,2 millions de dinars) pour le programme Tunisie Professionnelle.

L’ambassade d’Italie à Tunis a annoncé cette signature, soulignant que, «dans l’esprit du Plan Mattei, ce programme sera mis en œuvre en étroite collaboration avec le ministère tunisien de l’Emploi et de la Formation professionnelle».

Signé par l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, et le représentant de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (Onudi) en Tunisie, Lassaad Ben Hassine, en présence de la directrice du siège régional de l’Agence italienne de coopération au développement (AICS Tunis), Isabella Lucaferri, cet accord vise à renforcer le système tunisien de formation professionnelle, en l’adaptant davantage aux besoins du marché du travail et en contribuant au développement économique et social de la Tunisie.

A travers ce financement, il est prévu de favoriser notamment la mise à jour et l’adaptation des cursus de formation pour garantir que les compétences acquises par les jeunes Tunisiens soient en adéquation avec les demandes actuelles et futures des entreprises.

Une attention particulière est également portée à l’amélioration des infrastructures et des équipements, afin d’offrir des environnements d’apprentissage modernes et fonctionnels. Le programme vise également à renforcer les compétences des formateurs grâce à des formations spécifiques et des programmes de perfectionnement, ainsi qu’à faciliter l’insertion professionnelle en renforçant les liens avec le secteur privé.