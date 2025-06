La mortalité de poissons à Monastir causée par des microalgues

La mortalité de poissons survenue ces derniers jours le long de la côte entre Khnis et Teboulba, dans le gouvernorat de Monastir, était due à une prolifération anormale de microalgues, un phénomène connu sous le nom de «marée rouge». Aucune toxine n’a été détectée, mais l’interdiction de la pêche est maintenue.

C’est ce qu’a annoncé le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche sur Facebook.

Selon les premiers résultats des analyses effectuées sur l’eau et la faune marine, la mortalité de poissons – en particulier de rougets, de dorades blanches et de rougets gris – est due à une réduction drastique de l’oxygène, causée par la décomposition d’algues dinoflagellées et chlorophytes, favorisée par des températures supérieures à 30 degrés et une forte concentration en nutriments.

Aucune toxine n’a été détectée, mais le ministère a décidé de maintenir l’interdiction temporaire de pêche, de récolte et de commercialisation du poisson provenant de la zone touchée, par mesure de précaution et dans l’attente des résultats définitifs des analyses de laboratoire.

Le ministère a activé un numéro vert pour les signalements et a lancé des inspections conjointes entre les garde-côtes et les inspecteurs sanitaires dans les ports de Monastir, Sayada et Teboulba.

Les contrôles dans les marchés aux poissons et les restaurants de la zone ont également été renforcés par l’Agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits (Ancsep).

Les autorités exhortent la population à ne pas consommer de poissons échoués sur la plage ou d’origine inconnue.

Parallèlement, l’Agence nationale pour la protection de l’environnement (ANPE) et l’Office national d’assainissement (Onas) surveillent la qualité de l’eau et évaluent des mesures pour améliorer le renouvellement des eaux dans les canaux urbains qui se déversent dans le golfe, notoirement sujet à une eutrophisation récurrente.

Les pêcheurs locaux signalent d’importantes pertes économiques et réclament une aide immédiate. Les autorités régionales étudient actuellement des mesures d’indemnisation temporaire, tandis que l’Office national du tourisme tunisien (ONTT) rassure sur la sécurité des plages situées hors de la zone touchée.

Des informations plus détaillées seront communiquées dès que les résultats complets des analyses biologiques et environnementales seront disponibles.