Modélisation et prévisions macro-budgétaires pour la Tunisie

La Economic and social commission for Western Asia (Escwa), en collaboration avec le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (DAES), a organisé un atelier national de formation avancée sur la modélisation et les prévisions macro-budgétaires pour la Tunisie, du 17 au 19 juin 2025 à Tunis. (Ph. Ministère des finances, La Kasbah, Tunis).

Cette formation visait à renforcer les capacités des décideurs politiques tunisiens en les préparant davantage à utiliser les prévisions et simulations macroéconomiques, contribuant ainsi à éclairer la prise de décisions sur le financement des dépenses sociales et la réalisation des ODD. Cela garantira l’alignement sur les priorités nationales et permettra aux décideurs politiques d’accéder à l’outil de modélisation et de prévision macro-budgétaires, notamment à son interface conviviale.

La formation s’est concentrée sur la compréhension de la modélisation macro-budgétaire en s’appuyant sur l’exemple du Modèle mondial de prévision économique (MWPI) étendu à un seul pays et ses applications à l’élaboration des politiques.

I. B.