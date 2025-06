Management de projet │ Un levier clé pour les entreprises tunisiennes en mutation

Les entreprises, en Tunisie comme dans le reste du monde, traversent une période de mutation profonde. Entre la transformation numérique qui s’accélère, l’évolution des modèles économiques dans le pays et la restructuration organisationnelle, il est temps de former ses collaborateurs au management de projet.

Avec ces bouleversements, le management de projet s’impose comme un levier clé pour les entreprises. De nombreuses questions émergent autour de leur évolution et de la modernité des processus qui y sont l’œuvre. Aussi la formation en management de projet peut-elle aider à les propulser et leur apporter un nouveau souffle.

Pourquoi les entreprises doivent-elles se transformer?

La concurrence internationale pousse les entreprises, notamment en Tunisie dont le marché est relativement exigu, à se déployer à l’international. Cela implique une transformation urgente en leur sein. Avec l’ouverture des marchés et les accords de libre-échange, le management de projet est un poste important qui permettra de faire grandir la société d’abord au niveau national puis mondial.

Des modèles toujours plus innovants

L’instabilité économique du pays et la digitalisation des processus qui sont en constante évolution exigent une adaptation constante des stratégies commerciales. Ces conditions nécessitent aussi une évolution dans la modernité des outils et des processus internes. Cette pression concurrentielle pousse les entreprises à développer de nouveaux produits et à proposer des modèles toujours plus innovants.

Cependant, de nombreuses entreprises en Tunisie sont établies selon des traditions familiales, gérées en petit comité et peinent à développer leur croissance sur le marché mondial. Le changement est devenu impératif et la formation management de projet un levier clé pour ces entreprises.

Une bonne réponse stratégique

Le management de projet est une méthode stratégique qui permet d’atteindre des objectifs clairs. Le manager va mobiliser les équipes et leurs compétences, les techniques adéquates à l’entreprise et les budgets consacrés aux objectifs ROI de manière coordonnée dans une vision d’accroissement de la société. Il va également établir des objectifs Smart pour étudier l’état d’avancement du projet, les éléments à contrôler qui résultent des actions déjà entreprises et les révisions nécessaires pour ajuster l’atteinte des objectifs.

Cela permet aussi de structurer les transformations profondes en étapes progressives, avec des objectifs atteignables et réalisables. Ce travail de restructuration va solliciter des outils de pilotage comme des tableaux de bord, des indicateurs de performance et des reportings. La formation aide à utiliser tous les outils pour bien gérer le projet et proposer des actions concrètes alignées sur les besoins de l’entreprise.

Quelles compétences pour un management efficace ?

Pour mener à bien un projet de transformation au cœur d’une entreprise, il faut autant avoir la bonne méthode en management de projet, mais aussi exploiter les compétences humaines et techniques des équipes.

Les soft skills (compétences humaines) sont essentielles pour un bon chef de projet. Le manager de projet doit faire preuve d’un leadership bienveillant, savoir communiquer efficacement, motiver ses collaborateurs et gérer le stress des équipes dans les phases critiques provoquées par une mutation interne.

Dans la liste des compétences à maitriser pour le management de projet, la manipulation outils de planification est une faculté essentielle. Par ailleurs, le manager sera peut-être amené à moderniser les processus dans l’entreprise.

En Tunisie, il se peut que certaines méthodes soient obsolètes et auront besoin de changement pour évoluer sur le marché mondial.

La gestion budgétaire est primordiale dans la gestion de projet, cela permet de pérenniser l’entreprise et d’encourager un gain du chiffre d’affaires. Un bon pilotage de projet passe aussi par une bonne capacité d’adaptation face aux imprévus.

La formation en management de projet joue un rôle clé pour accompagner les chefs de projets et les équipes qui doivent actualiser leurs compétences. Face à cet environnement, le facteur humain est également une notion clé dans la mutation moderne des entreprises tunisiennes.