Naissance du Tunisia–Nigeria Business Council

Le Tunisia-Africa Business Council (TABC) annonce, dans un communiqué publié ce mercredi 25 juin 2025 à Tunis, la création officielle du Tunisia–Nigeria Business Council (TNBC), une initiative stratégique inscrite dans le cadre de sa politique de consolidation des liens économiques avec les marchés d’Afrique subsaharienne.

Profitant de sa participation à l’Afreximbank Annual Meeting (AAM) à Abuja, Anis Jaziri, président de TABC, a annoncé le lancement du TNBC en présence de plusieurs ministres, chefs d’entreprises, dirigeants d’institutions financières et partenaires stratégiques présents à l’événement. À cette occasion, Chris Eruba a été officiellement présenté en tant que président du TNBC.

Cette création est l’aboutissement d’un processus progressif qui a commencé en juin 2024 avec la première participation d’une délégation nigériane de haut niveau à la conférence Fita2024 à Tunis.

Un mois plus tard, le TABC a organisé une session dédiée aux opportunités d’affaires au Nigeria, réunissant experts, investisseurs et acteurs économiques.

En septembre de la même année, une mission économique multisectorielle a été menée à Abuja. Conduite par le TABC, elle a été marquée par la signature de partenariats et l’établissement de contacts stratégiques.

Un fort engagement institutionnel

Et c’est dans la continuité de cette dynamique que Chris Eruba a été nommé en tant que point focal du TABC au Nigeria pour faciliter les relations B2B et l’accompagnement des entreprises tunisiennes.

En mai 2025, la participation remarquable d’une importante délégation nigériane au Fita2025, avec la participation notamment du gouverneur de Bauchi et de l’émir de Kano, témoignant de l’intérêt grandissant des autorités nigérianes pour la coopération bilatérale.

Le soutien constant de l’ambassade de Tunisie à Abuja, sous l’impulsion de l’ambassadeur Mohsen Antit, a joué un rôle fondamental dans la consolidation des relations bilatérales. Ainsi d’ailleurs que les efforts remarquables de Lassaad Ben Jemaa, représentant du Cepex au Nigeria.

La mission du Cepex à Kano s’est révélée décisive dans l’ancrage des relations commerciales entre les deux pays.

Croissance des échanges commerciaux

Grâce à ces efforts conjoints, les exportations tunisiennes vers le Nigeria ont été multipliées par quatre en un an, passant de 7 millions de dinars entre janvier et avril 2024 à 82 millions de dinars à fin avril 2025. Le Nigeria se positionne désormais parmi les premières destinations subsahariennes des exportations tunisiennes.

Le TNBC ambitionne de devenir une plateforme bilatérale de référence, dédiée à la structuration, à l’intensification et à la promotion des partenariats économiques, industriels, commerciaux et financiers entre la Tunisie et le Nigeria.

TABC réaffirme son engagement à accompagner les entreprises tunisiennes dans leur stratégie d’expansion en Afrique subsaharienne, en particulier au Nigeria, pays de plus de 220 millions d’habitants et aux perspectives économiques prometteuses.

Les entreprises intéressées peuvent dès à présent s’inscrire au TNBC via ce lien.