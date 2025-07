Vient de paraître | ‘‘Desert at Dusk’’ de Tahar Bekri

Le recueil ‘‘Désert au crépuscule’’ de Tahar Bekri, poète tunisien résidant en France (Ed. Al Manar, Paris, 2018) vient de paraître dans une traduction en anglais, ‘‘Desert at Dusk’’, par Peter Thomson à Contra Nundum Press, à New York (113 pages). (Ph. Anne Savale).

Dans la grande tradition poétique arabe des mou’allaqaâts, ce livre se soulève contre la réalité mondiale habitée par une volonté de mort. Les invocations y célèbrent la vie, l’attachement aux êtres et aux lieux, entre passé et présent intimes et collectifs, où l’Histoire et l’actualité s’entremêlent et se dressent contre l’insoutenable.

I. B.