Films de Erige Sehiri et Zoulikha Tahar au FFM de Marseille  

La 20ᵉ édition du Festival Films Femmes Méditerranée (FFM), qui se tiendra à Marseille du 7 au 14 novembre 2025, met particulièrement en lumière des œuvres maghrébines qui résonnent avec notre héritage et notre quotidien. Deux créations phares incarnent ce focus : le film d’ouverture ‘‘Promis le ciel’’ d’Erige Sehiri et la série ‘‘El’sardines’’ de Zoulikha Tahar.

‘‘Promis le ciel’’ plonge le spectateur à Tunis, au cœur de la vie de trois femmes que tout semble opposer, mais qui se retrouvent autour de Kenza, une fillette de 4 ans rescapée d’un naufrage. Solidarité, maternité, émancipation : la réalisatrice franco-tunisienne livre un récit tendre et universel sur les affres de l’émigration, où l’intime se mêle aux enjeux sociaux et politiques contemporains de la société africaine. Présenté en avant-première, le film témoigne de la sensibilité et de l’engagement d’Erige Sehiri, déjà remarquée pour ses documentaires et ses premières fictions.

‘‘El’sardines’’, quant à elle, raconte l’histoire de Zouzou, ingénieure bio-maritime près d’Oran, qui hésite à quitter son village pour une mission scientifique à quelques jours du mariage de sa sœur. Avec humour et tendresse, la série interroge la condition féminine en Algérie, les tensions entre tradition et émancipation, et les choix personnels qui façonnent la vie d’une femme dans une société en mutation.

Réalisatrice et poétesse, Zoulikha Tahar déploie une écriture cinématographique attentive aux liens familiaux et à la mémoire des territoires, offrant un regard à la fois intime et universel.

Au total, le festival présentera 44 films venus de 18 pays, incluant 6 avant-premières et 3 premières françaises, accompagnés de tables rondes, master class et séances matrimoine. Parmi les invitées, plus de vingt professionnelles du cinéma — réalisatrices, productrices, actrices et coordinatrices d’intimité — seront présentes pour partager leur expérience et dialoguer avec le public.

Cette édition anniversaire rend également hommage à Marguerite Duras, avec la présence de Laure Adler, pour quatre projections emblématiques (‘‘Moderato Cantabile’’, ‘‘India Song’’, ‘‘Nathalie Granger’’ et ‘‘Les Enfants’’), offrant un regard sur l’œuvre d’une femme cinéaste qui a traversé la littérature et le cinéma pour inventer de nouveaux récits et explorer la complexité des relations humaines.

La leçon de cinéma sera animée par Marie-Ange Luciani, productrice oscarisée et césarisée, tandis qu’Anna Mouglalis, invitée d’honneur, incarnera la voix d’un cinéma engagé, poétique et audacieux.

Le festival propose également un focus annuel sur le cinéma grec, ainsi que des journées professionnelles enrichies pour répondre aux préoccupations actuelles des réalisatrices méditerranéennes.

Deux prix viendront récompenser les talents : le Prix du documentaire France 24 et le Prix du court métrage.

Depuis vingt ans, le FFM reste fidèle à sa mission : offrir aux voix féminines de la Méditerranée un espace où se rencontrer, se confronter et rayonner. Soutenu par la Fondation Terre Adelphie, le festival œuvre pour un cinéma inclusif et engagé, qui explore avec audace les histoires personnelles et collectives, et fait entendre les voix de celles qui dérangent, éclairent et transforment.

Djamal Guettala