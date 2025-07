Japon | Tunisie : Trois Tunisiens décorés de l’Ordre du Soleil Levant

L’ambassade du Japon en Tunisie a annoncé que pour la décoration du printemps 2025, trois Tunisien ont été décorés de l’« Ordre du Soleil Levant, Rayons d’Or avec Rosette ».

La cérémonie de la remise et la réception qui l’a suivie se sont déroulées en présence des membres de l’Association d’Amitié Tunisie Japon et les responsables dans les secteurs public et privé ayant des liens étroits avec le Japon :

-M. Jamel Boujdaria :

Ancien Directeur d’Asie, Ministère des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, décoré pour sa contribution au renforcement des relations et de l’amitié entre le Japon et la Tunisie.

-M. Adnene Khouaja :

1er Vice-Président de l’Association d’Amitié Tunisie Japon, décoré pour sa contribution à la promotion de l’amitié et de la compréhension mutuelle entre le Japon et la Tunisie.

-Pr. Imed Ben Ammar :

Ancien Directeur de l’Institut Bourguiba des Langues Vivantes, décoré pour sa contribution au développement de l’enseignement du japonais et à la promotion de la compréhension mutuelle entre le Japon et la Tunisie.

Cette distinction prestigieuse a été décernée par l’Ambassadeur OSUGA au nom de Sa Majesté l’Empereur du Japon ce soir, le 17 juillet, à la Résidence du Japon à Tunis.

Créé il y a 150 ans (1875), l’Ordre du Soleil Levant symbolise les rayons du soleil levant, irradiant la lumière et la réussite. Cette décoration reflète bien le rayonnement de la relation d’amitié de longue date entre le Japon et la Tunisie