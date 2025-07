Patrimoine | Le CSTP logé à la zaouia Sidi Ali Chiha à Halfaouine  

Le nouveau siège du Centre des sciences et techniques du patrimoine (CSTP), à la Médina de Tunis, a été inauguré, vendredi 18 juillet 2025, par Tarek Baccouche, directeur général de l’Institut national du patrimoine (INP), dans un ancien mausolée au quartier de Halfaouine, la zaouia de Sidi Ali Chiha, créée entre 1852 et 1857 sous le règne des beys husseinites.

L’édifice fait partie des nombreux monuments islamiques récemment restaurés ou en cours de restauration à la Médina de Tunis classée au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1979.

Dans un communiqué publié vendredi soir, le ministère des Affaires Culturelles a annoncé que l’inauguration du CSTP s’inscrit dans le cadre du programme de restauration, de réaménagement et de réhabilitation des monuments historiques.

Le CSTP accueillera des ateliers de formation théorique et pratique dans divers métiers et techniques du patrimoine. L’objectif est de permettre aux artisans de se doter des compétences nécessaires pour préserver et développer les métiers traditionnels menacés de disparition, a indiqué le ministère.

Parmi les spécialités qui seront enseignées au CSTP, on citera la gravure sur stuc (gravure sur métal), la gravure sur bois, la décoration en bois, la mosaïque, la sculpture sur marbre, le polissage, l’ingénierie de pierre ainsi que la restauration et le réaménagement des monuments historiques.

Des sessions de formation seront également organisées par l’INP au profit de ses cadres et l’ensemble du personnel travaillant dans le domaine du patrimoine, précise-t-on aussi.

La formation des cadres dans le domaine des sciences et des techniques du patrimoine et la réalisation des programmes et des projets pilotes dans ces domaines sont les principales missions du CSTP.

Créé il y a plus de 30 ans, en vertu du décret n° 94-2367 du 18 novembre 1994, le CSTP est un établissement relevant de l’INP. Il est composé d’un service pour la formation des cadres et un autre pour les programmes et projets pilotes.