Eni signe un contrat pour le champ gazier algérien de Reggane 2

Le géant énergétique italien Eni a officiellement ret a signé, lundi 21 juillet 2025, le contrat d’exploration du champ gazier de Reggane 2, situé dans le sud-ouest de l’Algérie.

Le champ a été attribué en juin dernier au groupe milanais San Donato, en partenariat avec le thaïlandais PTTEP, à l’issue du premier appel d’offres international lancé par l’Etat algérien.

La cérémonie de signature s’est déroulée au siège de Sonatrach à Alger, en présence de Giorgio Vicini, directeur général d’Eni Algérie, du ministre algérien de l’Énergie, Mohamed Arkab, et du PDG de l’entreprise publique algérienne, Rachid Hachichi.

À cette occasion, Vicini a déclaré à l’agence italienne Ansa : «Nous sommes ravis d’avoir signé cet accord, qui renforce encore notre partenariat avec Sonatrach dans le pays, et nous félicitons le ministère, l’agence Alnaft et Sonatrach pour le professionnalisme de ce travail et de cet appel d’offres.»

Selon un document publié par l’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (Alnaft), le contrat de «partage de production» couvre une superficie de 40 827 kilomètres carrés et porte sur des réserves prouvées de 65 milliards de mètres cubes, avec des ressources estimées et potentielles atteignant 143 milliards de mètres cubes.

Selon le document soumis par Alnaft, l’investissement prévu pour la seule phase d’exploration s’élève à 32 millions de dollars. Le contrat exige également la présentation d’un programme de développement de champs comportant au moins cinq découvertes entre la troisième et la quatrième année d’exploration.

I. B.