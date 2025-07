La diplomatie tunisienne face aux mutations géostratégiques

La conférence annuelle des chefs de missions diplomatiques et consulaires tunisiens à l’étranger se tiendra très prochainement au siège de l’Académie diplomatique internationale à Tunis (Photo). Organisée pour la première fois en 1992, le but de cette conférence annuelle est de donner à nos chefs de poste diplomatiques et consulaires l’occasion de se rencontrer pour échanger entre eux, avec les hauts fonctionnaires du ministère et avec de hauts responsables de l’Etat et des entreprises publiques concernés par les relations extérieures, quant aux moyens permettant de mettre l’appareil diplomatique au service des intérêts de la Tunisie, de son développement et de sa présence internationale, compte tenu des enjeux et contraintes, dans un monde plus instable que jamais et extrêmement compétitif.

Raouf Chatty *

Dans ce cadre et compte tenu de ces contraintes du temps, les intervenants à la conférence gagneraient à faire l’économie des généralités rébarbatives et des analyses fleuves de la situation politique et géostratégique internationale. Il serait mieux indiqué de focaliser leurs échanges sur certains thèmes majeurs devant constituer le cœur de leur travail quotidien et de leur feuille de route.

Le premier thème est celui de la diplomatie économique et de la contribution des représentations diplomatiques à la réalisation des objectifs du pays dans ce domaine.

Région par région, ou pays par pays, en fonction de leur poids économique, le rapporteur désigné pourrait faire le bilan des réalisations effectives ou celles en cours et l’état des difficultés objectives entravant la réalisation des objectifs assignés.

Le deuxième thème concerne la communauté tunisienne à l’étranger, sa composition (environ 2 millions de personnes dont un grand nombre de compétences), les obstacles auxquels elle fait face et ses aspirations. Il s’agit d’identifier des procédés innovants pour l’impliquer plus fortement dans le développement du pays.

La promotion des intérêts de la nation et de sa souveraineté

Le troisième axe concerne les constantes de la diplomatie tunisienne face aux enjeux politiques, sécuritaires et économiques changeants dans un monde en ébullition.

Le quatrième pourrait être consacré à la rationalisation des méthodes de travail et la gestion efficiente des personnels diplomatiques et consulaires et autres représentants à l’étranger.

A cet égard, il est important de souligner que le Président de la République a toujours insisté sur les principes qui devront guider notre diplomatie, en particulier la promotion des intérêts de la nation, la défense des causes justes, la sauvegarde de la souveraineté nationale et la non-ingérence dans les affaires intérieures des États.

Le chef de l’Etat a toujours insisté sur l’urgence pour la diplomatie tunisienne de se rénover, de faire preuve d’imagination et de créativité compte tenu des nouveaux défis géostratégiques et des grandes mutations actuelles dans le monde, générées par la révolution numérique et les technologies émergentes.

Le renseignement économique et technologique

A cet égard, les participants devraient être animés d’un esprit pionnier et innovant, tout en étant attachés au rôle et à la mission du diplomate qui ont beaucoup changé aujourd’hui.

Plus que par le passé, le travail du diplomate porte sur le renseignement économique et technologique, la coopération scientifique, la recherche des opportunités et la quête des marchés. Il porte aussi sur les questions sociales et culturelles et l’accompagnement des expatriés dans le pays d’accréditation…

L’opinion publique doit aussi être éclairée sur le rôle joué par notre diplomatie dans la promotion de la Tunisie et de sa présence sur la scène internationale, ainsi que sur les difficultés qu’elle rencontre dans l’accomplissement de ses missions. Ainsi, on se ferait une idée précise de son utilité et de son apport et lui en rendrait justice.

* Ancien ambassadeur.