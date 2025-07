Italie | La police bloque l’exportation d’une Audi 7 volée vers la Tunisie

Lors de contrôles effectués au port pour lutter contre le trafic international de véhicules volés à destination de la Tunisie, la police de Gênes a mené une opération conjointe avec le personnel de l’agence européenne Frontex, bloquant l’exportation d’une voiture de luxe.

Selon l’agence italienne Ansa, l’enquête, caractérisée par sa rapidité et sa complexité, a permis l’identification et la saisie d’une Audi A7, estimée à environ 90 000 euros (plus de 300 000 dinars tunisiens).

Le véhicule, identifié parmi les véhicules embarquant sur un ferry à destination du port de La Goulette en Tunisie, a été volé en Suède. Des contrôles ultérieurs ont confirmé que le véhicule avait été réimmatriculé en France et qu’il était muni de faux documents d’immatriculation.

Le conducteur du véhicule, un citoyen tunisien résidant légalement dans l’Union européenne, a été signalé en fuite à l’autorité judiciaire compétente pour blanchiment d’argent.

Simultanément, et dans le cadre de la lutte contre la falsification de documents, un faux permis de conduire belge a également été saisi. Le propriétaire, un citoyen belge d’origine tunisienne, a également été dénoncé aux autorités judiciaires locales.