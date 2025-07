Attijari bank | PNB en hausse de 2% au 30 juin 2025

Attijari bank a publié ses indicateurs d’activité relatifs au 2e trimestre 2025 montrant une progression des dépôts de la clientèle de 4,9% par rapport au 30 juin 2024 principalement au titre de la collecte en dépôts à vue et en comptes d’épargne qui ont évolué respectivement de 7,3% et 8,9%.

Les encours de crédit ont diminué de 1,6% par rapport au 30 juin 2024 pour s’établir à 7 306,1 millions de dinars (MDT) au 30 juin 2025.

Les produits d’exploitation bancaire ont enregistré une progression de 2,7% par rapport au 30 juin 2024 pour s’établir à 585 MDT au 30 juin 2025.

Les charges d’exploitation bancaire ont enregistré une progression de 3,9% par rapport au 30 juin 2024 pour s’établir à 228,1 MDT au 30 juin 2025.

Le produit net bancaire s’est situé à 356,5 MDT s’inscrivant en hausse de 2% par rapport au 30 juin 2024.

Les charges opératoires ont progressé de 12,1% par rapport au 30 juin 2024 pour s’établir à 185,9 MDT au 30 juin 2025.

Le résultat brut d’exploitation a diminué de 7,2% par rapport au 30 juin 2024 pour s’établir à 170,5 MDT au 30 juin 2025.

Le coefficient d’exploitation s’est établi à 52,2% au 30 juin 2025.

Attijari bank, fidèle à sa mission de rendre les services bancaires accessibles à toutes et à tous, a lancé sa nouvelle application mobile Attijari UP.

Conçue autour des besoins réels des utilisateurs, cette solution digitale incarne une approche résolument centrée sur le client et l’inclusion.

Fruit de plusieurs mois de co‐construction avec des clients issus de divers horizons, Attijari Up, marque une étape majeure dans la stratégie d’innovation autour de l’expérience mobile banking. Elle s’appuie sur une technologie de pointe pour offrir une expérience fluide, sécurisée et personnalisée, accessible à l’ensemble de la clientèle.

Par ailleurs, et face aux nouvelles exigences réglementaires liées à l’utilisation des chèques et dans le cadre de sa stratégie de digitalisation et d’inclusion financière, Attijari bank s’est engagée à proposer des alternatives modernes, sûres et accessibles pour simplifier les transactions et répondre aux besoins réels du marché.

Le Crédit تقسيط , une solution de financement souple, rapide et accessible à tous, aussi bien aux clients qu’aux non‐clients.

Le Crédit تقسيط repose sur un processus 100 % digitalisé via une plateforme dédiée, permettant la simulation, le suivi et le traitement des demandes de crédit en temps réel.

Carte Flex prépayée permet de réaliser des paiements en ligne ou sur TPE, avec un plafond atteignant 10 000 dinars et des paiements allant jusqu’à 9 mensualités.