Le quatuor féminin espagnol Las Migas au Festival de Hammamet

Le quatuor féminin espagnol Las Migas se produira demain mercredi 30 juillet 2025 au Festival international de Hammamet

Fondé à Barcelone en 2004, ce quatuor féminin espagnol réinvente le flamenco en le mêlant au jazz, à la « Bossa nova » et à la musique gitane. Porté par la diversité de ses origines, Las Migas brille sur les scènes les plus prestigieuses d’Espagne et d’Europe.

Chapeauté par la guitariste Marta Robles, le groupe célèbre la puissance des femmes et leur unicité à travers une musique métissée, qui chante la liberté et qui est teintée de sonorités pop, country et urbaines.

Communiqué