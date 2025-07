Tunisie-Etats-Unis | L’incontournable deal, d’ici 48 heures

Vous l’aurez compris, on parle ici des tarifs douaniers (et pas de Gaza), parce qu’il reste moins de 48 heures pour se bouger, et négocier avec l’administration Trump, en ces temps difficiles, et où les fonctionnaires tunisiens sont en vacances, ou en service minimum.

Moktar Lamari *

Trump a fixé à la Tunisie, entre autres, la date butoir la fin de ce mois de juillet, pour trouver un deal négocié à l’amiable, sur le terrain des droits de douane à imposer aux produits tunisiens aux États-Unis. Le 1er août c’est vendredi, après c’est comme un peu trop tard.

Ne rien faire, c’est faire payer les exportateurs tunisiens 25% de taxes additionnelles, et pas 10% comme ceux du Maroc, ou 15% pour les industriels européens installés en Tunisie.

Ne rien faire, c’est cultiver une animosité inutile, contre-productive, avec son lot d’imprévisibilité et incertitudes liées.

Chaque dollar compte

Le gouvernement tunisien doit tenir compte des intérêts des acteurs économiques et entreprises tunisiennes qui veulent percer et se tailler une place de choix dans le gigantesque marché américain. Ceux-ci ont besoin de négociation faisant baisser ces tarifs de quelques points de pourcentages.

Un deal aussi imparfait soit-il c’est mieux que de s’exposer aux chantages imprévisibles de son excellence le président Trump. Il lui reste trois longues années à la Maison Blanche et il est rancunier et tenace.

Le gouvernement tunisien ne doit négliger aucune entreprise dans ce bras-de-fer. Et chaque dollar compte, en valeur absolue, et en valeur marginale.

Beaucoup d’analystes tunisiens et journalistes ont préféré le silence ou le wait and see. Leur raisonnement est limité, défaitiste comme si la partie est perdue d’avance.

Le temps c’est de l’argent

En jeu, 1,2 milliard de dollars d’exportations tunisiennes aux Etats-Unis annuellement. Et la somme est en hausse rapide, pour des produits précieux et qui font partie des spécificités tunisiennes. C’est presque 4 milliards de dinars (3% du PIB), et c’est beaucoup. Ce n’est pas rien, si on veut simplifier.

Trump ne s’arrêtera pas là, et la Tunisie, l’Algérie et la Libye sont dans sa cible. Et il l’a réitéré cette semaine, rappelant l’échéance du 1 août, voire la carte ci-jointe.

Ne rien faire, c’est faire en sorte que les produits phare, exportés par la Tunisie, passeront forcément par d’autres intermédiaires en Italie, en Espagne, en Grèce ou au Maroc. Le différentiel d’impôt, favorisera ces intermédiaires et pénalisera forcément les agriculteurs et les industriels tunisiens.

Économie d’échelle

Du point de vue de la rationalité économique, une souris ne peut pas négocier avec un éléphant. Trop marginale pour compter, elle se fera écraser, dans l’indifférence des branle-bas de combat.

Mais, ici on ignore le raisonnement à la marge, et on fait fi de l’impact de la paille qui a brisé le dos du gros dromadaire.

Les exportions tunisiennes ne font pas plus que 0,3% du total des importations américaines. Les exportations américaines en Tunisie ne font guère plus (0,2%). Même pas 1%, mais c’est important dans la logique des marchés.

Comment éviter le pire, alors que même les plus puissants courbent l’échine. Réalisme versus populisme des plus faibles contre les autres… Les Européens ont fait profil bas et ont fait geste d’abdication en rase campagne avant-hier soir, à Washington, en présence de toutes les caméras du monde.

Négocier avec l’administration Trump, c’est forcément bien apprécier par ce colosse en furie. Mais négocier, c’est penser aux entreprises tunisiennes, ces producteurs et promoteurs, qui veulent conquérir les marchés de l’Amérique du Nord, sans passer par les rentiers européens et leurs petites mains, dociles et versatiles.

Les dégâts par transitivité

Les principaux investisseurs et marchés d’exportations de la Tunisie, sont européens : Français, Italiens, Allemands. Ces pays peuvent ne plus être intéressants de sous-traiter leurs productions (d’intrants et sous-produits) en Tunisie.

Ils peuvent préférer le Maroc, un pays imposé par seulement 10% de taxes additionnelles. Le Maroc renforcera davantage ses avantages comparatifs, et ses industriels et exportateurs chercheront à damer le pion, pour les écarter encore plus, à leurs compétiteurs tunisiens.

La diplomatie de la Tunisie doit innover et il reste moins de 48 heures pour débloquer l’impasse et ouvrir des perspectives, espérant trouver un compromis avec l’administration Trump.

Le 1er août, les nouveaux compteurs de la tarification seront réinitialisés, au détriment de la Tunisie, ou plutôt les exportateurs tunisiens. SOS danger…

* Economiste.