Football | Nouveau triplé de l’Espérance

L’Espérance sportive de Tunis a remporté, dimanche 3 août 2025, la Supercoupe de Tunisie de football pour la saison 2024-2025 en s’imposant face au Stade Tunisien (1-0), au stade Hammadi Agrebi de Radès, dans un match très moyen mais assez équilibré qui a été scellé par un penalty litigieux, transformé par l’Algérien Youcef Belaïli à la 39e minute.

Avec ce huitième sacre dans la compétition (après 1960, 1993, 2001, 2019, 2020, 2021 et 2024), l’Espérance boucle un triplé historique cette saison, après avoir déjà remporté le championnat et la Coupe de Tunisie.

Ce succès confirme également la domination des hommes de Maher Kanzari sur le football tunisien et, particulièrement, sur le Stade Tunisien, battu pour la troisième fois en finale cette année, après la Supercoupe 2023-2024 en février (2-0) et la Coupe de Tunisie en juin dernier (1-0).

Cette Supercoupe a permis aux deux formations comptant des titulaires confirmés et des nouvelles recrues d’afficher leurs intentions à une semaine du coup d’envoi de la Ligue 1. L’efficacité offensive n’a pas été au rendez-vous, malgré de nombreuses occasions de buts tout fait.

Une ombre au tableau : l’absence de la VAR a servi l’Espérance, qui a bien mérité son titre au vue du nombre d’occasion créées, et desservi le Stade Tunisien, qui n’a pas démérité lui non plus. L’unique erreur de l’arbitre Houssem Boularès a finalement décidé du sort d’un match qui aurait pu aller jusqu’aux tirs des pénaltys. .

I. B.