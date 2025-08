Aref Belkhiria réélu président de la Fédération tunisienne de rugby

A l’issue de son Assemblée générale élective, La Fédération tunisienne de rugby (FTR) a élu son président pour le mandat 2025-2028

Avec une large majorité, Aref Belkhiria a été réélu président de la Fédération tunisienne de rugby, lit-on dans un communiqué publié dimanche dernier et dans lequel on précise que la liste gagnante a obtenu 104 voix, lors d’un scrutin auquel ont pris part 17 clubs affiliés, et ce, le 1er août 2025 à la Maison du Rugby à Tunis.

Voici la composition du nouveau bureau fédéral pour la période 2025-2028 :

Aref Belkhiria (Président) – Moheddine Hemila – Halim Bartaji – Maha Zawi – Chokri Frigui– Helmi Ben Salah – Mohamed Karim Zeyadi – Mohamed Sahraoui – Imed Mrabet – Mahrez Sassi – Heikel Bahroun – Moez Tarhouni.

« Une nouvelle équipe soudée, motivée et prête à faire rayonner le rugby tunisien ! Beaucoup de succès pour ce nouveau mandat », ajoute la même source.