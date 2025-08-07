Tunisie | Le taux d’inflation s’établit à 5,3% en juillet 2025

Alors que les Tunisiennes et les Tunisiens continuent de se plaindre de la hausse des prix des produits, notamment alimentaires, et une baisse continue de leur pouvoir d’achat, l’Institut national de la statistique (INS) a annoncé une baisse du taux d’inflation à 5,3% en juillet 2025 contre un taux de 5,4% le mois précédent.

L’INS attribue cette légère baisse en grande partie au ralentissement de la croissance des prix des produits alimentaires (5,9% en juillet 2025, contre 6,4% en juin 2025).

En effet, les prix des huiles alimentaires et des œufs ont diminué respectivement de 22,9% et 4,7%, tandis qu’une tendance à la hausse a été observée pour les légumes frais (+25,3%), la viande ovine (+19,1%), les fruits frais (+15,1%) et le poisson frais (+11%).

Parallèlement, la croissance des prix s’est accélérée pour les services de santé (4% en juillet contre 3,4% en juin) et ceux de transport (3,6% en juillet contre 3,3% en juin).

Les prix des produits manufacturés ont augmenté de leur côté de 5,3% sur un an, tirés par la hausse des prix des vêtements et des chaussures (+9,2%) et des produits d’entretien ménager (+5,3%).

Les prix des services ont augmenté de 4,7% sur un an, tirés par les prix élevés des services de restauration, de bar et d’hôtellerie (+11%).