Bigtech Africa Expo 2025 | Tunis, plateforme pour le networking high-tech

Tunis deviendra l’épicentre de la technologie africaine en accueillant, du 9 au 11 septembre 2025, au Palais des Expositions du Kram, la deuxième édition de Bigtech Africa Expo 2025, le plus grand salon du continent dédié à l’innovation, à l’intelligence artificielle et aux startups.

Les organisateurs tablent sur plus de 12 000 participants venus de 12 pays.

Sur 10 000 mètres carrés, le salon réunira près de 200 startups et exposants, 50 investisseurs africains et internationaux et une centaine d’experts.

Les secteurs couverts incluent la santé, l’agriculture, la finance numérique, l’intelligence artificielle, l’éducation, l’énergie et la cybersécurité.

Fort du succès de sa première édition, BigTech 2025 vise à renforcer le rôle de l’Afrique en tant que pôle technologique mondial, en favorisant les échanges entre entrepreneurs, investisseurs et décideurs politiques.

Le salon se veut une plateforme incontournable de réseautage, de partage des connaissances et d’accélération de la transformation numérique sur le continent. C’est l’occasion de favoriser la collaboration et d’ouvrir de nouvelles opportunités commerciales aux startups africaines à l’international.

En accueillant cet événement, la Tunisie consolide son statut de pôle de talents et d’innovation, attirant des acteurs clés de l’écosystème technologique.