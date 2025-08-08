Les dessous de la libération de Mohamed Ali Al-Bouzidi

Le juge d’instruction auprès du tribunal de première instance de Mahdia a décidé, jeudi 7 août 2025, la libération du directeur du district de la Sûreté nationale de Nabeul, Mohamed Ali Bouzidi, arrêté dans le cadre d’une enquête sur une filière de trafic de drogue.

La semaine dernière, le même juge d’instruction avait émis un mandat de dépôt à l’encontre du concerné, en sa qualité d’ancien chef du district de sécurité régionale de Mahdia, dans le cadre d’une affaire liée aux circonstances ayant permis à un individu recherché pour trafic de drogue de quitter le territoire.

L’arrestation du responsable sécuritaire avait surpris beaucoup de monde et suscité une vive émotion parmi les forces de l’ordre qui écartaient la possibilité que le concerné puisse être impliqué dans une affaire ayant un lien, de près ou de loin, à la drogue.

L’arrestation de Bouzidi a eu lieu peu de temps après l’arrestation du rappeur A.L.A qui a permis de démanteler une filière de trafic de drogue opérant dans la région du Sahel.

I. B.