Incendie dans la grande mosquée-cathédrale de Cordoue

Vendredi 8 août 2025, vers 21h, la célèbre mosquée-cathédrale de Cordoue, dans le sud de l’Espagne, a été touchée par un incendie. Aux alentours de minuit, le maire de la ville a annoncé que le feu était éteint. Ce monument très connu en Espagne est classé au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1984. C’est un important vestige des huit siècles de présence musulmane en Andalousie.

«Ce soir, un incendie s’est déclaré dans une chapelle de la mosquée-cathédrale, dans la zone d’Almanzor. Immédiatement, le protocole établi dans le Plan d’autoprotection a été activé», a publié le compte officiel de la mosquée-cathédrale dans la soirée, sans plus d’informations. Selon le quotidien ABC, une machine «balayeuse», qui aurait pris feu, serait à l’origine de l’incendie.

Ce joyau architectural, souvent appelée Mezquita-Catedral, visité par plus de deux millions de personnes chaque année, a vu des flammes s’élever dans le ciel, suscitant l’inquiétude pour la préservation de ce trésor historique.

«Par chance, l’intervention rapide et magnifique des pompiers de Cordoba a évité une catastrophe. Le feu est désormais éteint et cette nuit, des équipes de pompiers et de la police locale resteront sur place pour éviter tout risque» de départ de feu, a écrit José Maria Bellido, le maire de Cordoue, vers minuit, sur le réseau social X.

La mosquée-cathédrale de Cordoue a été construite au VIIIe siècle sous l’émirat d’Abd al-Rahman Ier, elle s’élève sur les fondations d’une ancienne basilique chrétienne. Ce choix n’était pas anodin : il symbolisait la puissance des Omeyyades, qui régnaient alors sur Al-Andalous. Au fil des siècles, le monument a été agrandi, notamment sous le règne d’Almanzor, à la fin du Xe siècle, pour devenir l’un des plus grands lieux de culte islamique de l’époque. Après la reconquête chrétienne de Cordoue en 1236, le bâtiment a été transformé en cathédrale. Ce qui en fait un lieu symbolique où l’islam et le christianisme se rencontrent dans une harmonie architecturale unique.

