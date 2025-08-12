Espérance de Tunis | Mokwana, Sasse et Rodriguez sur le départ  

L’Espérance de Tunis, qui a remporté un triplé au cours de la précédente saison, a entamé la nouvelle, dimanche dernier, par un match nul peu glorieux face à un Stade Gabésien dont les joueurs venaient à peine de reprendre les entraînements. Deux points de perdus au démarrage, de mauvais augure pour le reste de la saison, qui commence par une mini-crise au sein de l’effectif.

Latif Belhedi

Par ailleurs, Foot Africa a confirmé que l’ailier sud-africain Elias Mokwana a été sanctionné par l’Espérance de Tunis après s’être présenté en retard au stage de présaison. Il en est de même pour ses coéquipiers brésiliens Yan Sasse et Rodrigo Rodriguez.

L’avenir de ce trio est incertain à Tunis, le club cherchant activement à libérer son contingent de joueurs étrangers pour accueillir de nouvelles recrues.

Peter Shalulile, attaquant des Mamelodi Sundowns, en disgrâce, est un joueur que l’Espérance cible pour renforcer ses rangs en vue de la nouvelle saison.

Si un accord pour Shalulile s’avère difficile à conclure, les champions d’Afrique du Sud exigeant une indemnité conséquente pour se séparer de l’international namibien, son arrivée ouvrirait la voie au départ d’un joueur étranger.

Par ailleurs, l’Espérance aurait conclu un accord pour le transfert de l’avant-centre très prometteur Clément Mzize, en provenance des Young Africans, géants tanzaniens. Le joueur de 24 ans devrait atterrir en Tunisie après la fin du Chan 2024.

Par ailleurs, Mokwana et les deux Brésiliens ont fait l’objet de sanctions disciplinaires et financières, entraînant leur exclusion de l’équipe du coach Maher Kanzari. Cependant, l’international des Bafana a depuis été réintégré, tandis que les Sud-Américains évoluent actuellement en équipe B. L’autre étranger, l’international algérien Youcef Belaïli, lui aussi sanctionné pour retour tardif aux entraînements, a contesté sa sanction, quitté le parc B. et retourné dans son pays. Ambiance…

Rodriguez a suscité l’intérêt dans son pays natal : Criciuma, club de deuxième division du Brasiliero, aurait manifesté un intérêt concret pour ses services, tandis que Sasse est dans le viseur de plusieurs clubs du Moyen-Orient.

Par ailleurs, Al-Hazem, nouvellement promu en Pro League saoudienne, a pris contact avec le club tunisien afin d’étudier la faisabilité d’un éventuel transfert de l’international des Bafana Bafana.

Cela fait suite à la récente apparition de Mokwana lors de la Coupe du Monde des Clubs de la Fifa 2025 aux États-Unis, où l’ailier de 25 ans a disputé les trois matchs de la phase de groupes contre Flamengo, LAFC et Chelsea.

L’Espérance, qui a remporté un triplé au cours de la précédente saison, a entamé la nouvelle, dimanche dernier, par un match nul peu glorieux face à un Stade Gabésien dont les joueurs venaient à peine de reprendre les entraînements. Deux points de perdus au démarrage, de mauvais augure pour le reste de la saison.