Une jeune fille enlevée à Menzel Mehiri

L’affaire est grave, révélée par la page Facebook Menzel M’hiri Today : à la cité Riyadh, Menzel Mehiri, gouvernorat de Kairouan, une famille s‘est réveillée lundi matin, 11 août 2025, et a constaté la disparition de leur fille Asma El Faidi, 14 ans, élève à l’école préparatoire locale. Selon les premiers éléments révélés par la famille et fuités sur les réseaux sociaux: il s’agit d’un enlèvement.

En effet, la maison des Mehdi El Faidi, postier à Menzel Mehiri, aurait été cambriolée par des inconnus au cours de la nuit du lundi à mardi et plusieurs téléphones portables ont été volés. La maison des voisins immédiats aurait subi le même sort et plusieurs objets y auraient aussi été dérobés.

Des citoyens manifestent ce mardi à l’aube devant le poste de police de Menzel Mehiri (Ph. ولد بلاد – Kairouan).

En attendant que les autorités sécuritaires fassent leur travail d’enquête et de recherche, la famille El Faidi a publié les deux numéros GSM suivants au cas où des personnes auraient des informations pouvant aider à retrouver leur fille (97.403.127 / 96.085.696).

I.B.