L’huile d’olive Oueslati devient une attraction touristique à Kairouan

L’offre touristique de Kairouan est en pleine mutation grâce à ses produits du terroir, notamment les produits agricoles et culinaires, qui attirent de plus en plus de visiteurs désireux de découvrir des saveurs uniques. Notamment l’huile d’olive Oueslati qui se distingue par son profil sensoriel raffiné et ses qualités nutritionnelles remarquables.

L’olivier de la variété «Oueslati», cultivé aux alentours du Djebel Oueslat, notamment dans les délégations de Oueslatia, El Ala, Haffouz et Ain Jloula, est réputé pour son huile aux caractéristiques gustatives uniques et sa culture ancrée dans la tradition.

Les initiatives pour valoriser davantage ce produit phare se succèdent. L’offre touristique liée à cette variété intègre une exploration de la gastronomie locale, des expériences immersives et des découvertes du patrimoine. Un travail collaboratif public-privé a démarré depuis le mois de juin 2025 entre l’association Festival local Ain Jloula et les institutions régionales partenaires pour créer une route thématique autour de ce produit phare de la région.

Un produit phare

«Oueslati Zit’Tour» est une initiative touristique qui a pour but de valoriser ce produit emblématique, symbole de l’identité locale, afin d’attirer davantage de visiteurs et de dynamiser l’activité touristique tout au long de l’année. «Oueslati Zit Tour est un itinéraire touristique qui relie plusieurs sites allant de la production jusqu’à la valorisation de l’huile d’olive Oueslati, offrant ainsi aux visiteurs une occasion unique pour découvrir et apprécier ce produit phare», explique Samia Nasri, présidente de l’association «Festival local Ain Jloula» qui est la structure porteuse du projet responsable de la gestion de cette route.

Dix acteurs se sont regroupés pour faire partie de cette nouvelle route, qui sera lancée sous peu : 3 restaurants, 2 maisons d’hôtes, un gîte rural, une pâtisserie traditionnelle, une entreprise de produits cosmétiques et 2 huileries qui assurent également le conditionnement de l’huile d’olive Oueslati. Tous vont offrir aux visiteurs des expériences immersives inoubliables autour de l’huile d’olive Oueslati à savoir les visites pédestres pour découvrir cet arbre légendaire à travers chaque étape du parcours qui inclut des haltes musicales sous les majestueux oliviers, une participation aux cueillettes et aux ateliers de trituration traditionnels ainsi que la dégustation de la gastronomie locale et bien d’autres expériences et découvertes.

Dr. Naziha Kammoun.

Tourisme oléicole

La future route de l’huile d’olive Oueslati a été initiée suite à un partenariat public-privé entre le Commissariat régional au tourisme de Kairouan, le Commissariat régional au développement agricole et l’Apia de Kairouan ainsi que l’association «Festival local Ain Jloula».

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de valorisation et de promotion des produits du terroir dans le gouvernorat pilote de Kairouan lancée en 2022 par le ministère de l’agriculture avec l’appui du Projet d’accès aux marchés des produits agroalimentaires et du terroir (Pampat), mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (Onudi) et financé par le Secrétariat d’Etat à l’Economie Suisse (Seco).

Depuis le mois de juillet 2025, les réunions et ateliers se succèdent pour préparer le lancement de cette route. Dans ce contexte, des journées de formation et de sensibilisation ont été organisées au profit des 10 adhérents. Ces journées ont permis aux participants d´apprendre sur le tourisme alternatif comme atout de promotion de la destination, le tourisme oléicole comme un levier de développement régional et le potentiel de valorisation de la variété Oueslati. «La variété d’olive Oueslati possède un fort potentiel touristique grâce à ses particularités gustatives et nutritionnelles, qui, combinées au savoir-faire ancestral et la valeur patrimoniale, constituent des facteurs de succès pour valoriser ce produit», explique Dr. Naziha Kammoun, chercheuse à l’institut de l’Olivier à Sfax, qui a animé une des journées.

Les réunions de coordination avec les membres de la route se poursuivent afin de finaliser les préparatifs du lancement officiel de «Oueslati Zit’Tour», prévu pour la fin de l’année 2025, marquant une nouvelle étape dans la valorisation du patrimoine oléicole et touristique de Kairouan.

Communiqué.