Fête de la femme | Kaïs Saïed chez les potières de Sejnane  

Le président Kaïs Saïed, qui affectionne les symboles, a célébré la fête nationale de la femme à sa manière, en boudant les militantes féministes de la capitale et en allant à la rencontre des artisanes dans les milieux ruraux, qui représentent davantage à ses yeux «le peuple qui veut» dont il se considère comme le porte-parole exclusif. Vidéo.

Lors d’une visite surprise, mercredi 13 août 2025, à la délégation de Sejnane, en présence du gouverneur de Bizerte, le président de la République a rendu visite à l’artisane Sabiha Ayari, l’une des plus réputées spécialistes de la poterie en Tunisie et à l’étranger, dans son espace d’exposition situé dans la région d’El Mrifeg.

Lors de sa visite dans la région, Saïed a également inspecté une série de stands installés le long de la route régionale 51 pour présenter et promouvoir la poterie de Sejnane.

Cette poterie constitue l’un des symboles distinctifs de la délégation, de la région et de la Tunisie dans son ensemble, et est inscrite sur la liste du patrimoine immatériel mondial de l’Unesco.

Le chef de l’État, qui a échangé avec les habitants, a pris connaissance leurs demandes et préoccupations, principalement liées aux questions sociales et de développement régional.

Le Président de la République a réaffirmé son engagement en faveur de l’édification nationale, ainsi que sa volonté de tout mettre en œuvre pour rompre avec l’ancien modèle de développement et promouvoir toutes les régions du pays sans exception.

Bien en tendu, il n’a pas été question, lors de cette «célébration décalée», ni du Code du statut personnel, ni de Habib Bourguiba, ci-devant émancipateur de la femme, ni des droits acquis par la Tunisienne au cours des soixante dernières années, ni des retards qu’accuse encore aujourd’hui le principe d’égalité entre les sexes, lequel ne semble plus une priorité pour le régime actuel, plus soucieux d’égalité économique et social.

