La Tunisie, 9e pays le plus puissant d’Afrique

La Tunisie est classée au 9e rang des pays les plus puissants de l’Afrique en 2025, précédé par l’Afrique du Sud, qui conserve sa première place, occupant la 28e place au classement mondial, l’Egypte (2e), le Maroc (3e), le Ghana (4e), l’Algérie (5e), le Cameroun (6e), le Zimbabwe (7e) et le Kenya (8e).

Classée au 75e rang mondial en termes de puissance, la Tunisie allie une situation géographique stratégique à une influence culturelle et diplomatique. Située le long de la côte méditerranéenne, elle constitue un lien essentiel entre l’Afrique et l’Europe, lui permettant de jouer un rôle d’équilibre dans la politique régionale. Sa politique étrangère privilégie souvent la modération et le dialogue, ce qui fait du pays une voix respectée dans les débats de l’Union africaine et les discussions sur la sécurité en Méditerranée.

Sur le plan économique, la Tunisie se détourne progressivement vers des secteurs traditionnels comme l’agriculture et le textile, au profit d’industries à forte valeur ajoutée, notamment les services informatiques et les projets d’énergies renouvelables. Les investissements du pays dans les énergies solaire et éolienne répondent non seulement à ses besoins nationaux, mais la positionnent également comme un fournisseur potentiel d’énergie verte pour l’Europe.

Associée à une main-d’œuvre bien éduquée et à une longue histoire qui s’étend de l’ancienne ville de Carthage aux transitions démocratiques modernes, l’influence de la Tunisie s’étend bien au-delà de ses frontières.

L’Afrique du Nord domine les premières places, l’Égypte et le Maroc tirant parti de leur influence historique et de leurs stratégies économiques modernes pour renforcer leur position mondiale.

L’Afrique de l’Ouest et de l’Est poursuit son ascension, le Ghana et le Kenya renforçant leur influence politique et leur croissance économique pour se hisser parmi les 9 premiers pays continentaux.

Il est important de mesurer la complexité des capacités militaires d’un pays, tout comme ses alliances diplomatiques, ses performances économiques et son influence culturelle.

À l’échelle mondiale, le rapport «Best Countries Report» de U.S. News évalue les nations selon cinq critères clés : puissance militaire, alliances internationales, influence politique, influence économique et leadership.

Les nations les plus puissantes d’Afrique en 2025 reflètent la diversité géographique et les atouts du continent. Les pays d’Afrique du Nord bénéficient de positions stratégiques reliant l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, tandis que les pays d’Afrique de l’Ouest et du Sud apportent richesse en ressources, stabilité politique et engagement mondial croissant.

Le top 9 de cette année met en avant des pays qui excellent dans de multiples aspects de la puissance, du respect inébranlable dans les forums mondiaux à la primauté du commerce et de l’innovation.

I. B.

D’après Africa Exponent.