Haro sur les escrocs du climatiseur !

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations a lancé, jeudi 14 août 2025, une campagne de contrôle des climatiseurs individuels sur tout le territoire tunisien. Des équipes mixtes, regroupant des agents du commerce, de la douane, de l’intérieur et de l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME) se rendent dans les divers circuits de distribution pour vérifier la conformité des appareils exposés aux conditions techniques exigées, interdire leur commercialisation et lutter contre le marché parallèle.

Elyes Kasri *

Il est à espérer que la campagne menée contre la contrebande des climatiseurs ira jusqu’au bout pour démanteler les nombreux réseaux qui commercialisent des produits soit importés illégalement à travers des circuits opaques qui n’offrent aucune garantie au client soit des climatiseurs carrément contrefaits avec en prime la prétention qu’il s’agit de modèles Inverter pour soutirer quelques centaines de dinars de plus à un consommateur livré à lui-même.

Outre les marchés connus de la contrebande dans la capitale et d’autres villes tunisiennes, il serait utile de passer en revue systématiquement les sites électroniques de vente de climatiseurs qui ont pour devise, dans leur écrasante majorité, l’arnaque et une absence totale de garantie et de service après-vente.

Avec le réchauffement climatique, le climatiseur tend à devenir un équipement électroménager indispensable pour les familles.

La multitude d’escrocs dans ce domaine expose le père de famille en Tunisie à la perte de précieuses économies pour se retrouver sans recours avec une ferraille inutile et sans valeur.

Un numéro vert devrait être mis à la disposition du public pour que des vérifications puissent être faites sur l’authenticité de certains prétendus revendeurs agréés ou des modèles en voie d’0être vendus à des consommateurs démunis d’informations et de bons conseils avant et après l’achat.

Alors que la saison de l’arnaque au climatiseur contrefait ou de contrebande touche à sa fin, un numéro vert consacré à ce produit avec un accès et un suivi suffisants seraient de nature à crédibiliser cette campagne et l’inscrire dans la durée dans l’intérêt de la bourse du consommateur et de la relation de confiance entre l’Etat et le citoyen.

* Ancien ambassadeur.