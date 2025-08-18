L’agriculture en Afrique du Nord peut-elle se passer des intrants chimiques ?

Le WWF Afrique du Nord prévoit d’élaborer deux notes d’orientation sur la révision des normes d’utilisation des engrais chimiques en agriculture et la réforme du système de subventions agricoles dans les pays de l’Afrique du Nord.

L’Ong a lancé un appel à propositions pour sélectionner un cabinet de conseil chargé de rédiger ces notes d’orientation, qui proposeront des pistes de réflexion ou d’action, avec pour objectif ultime de garantir une utilisation durable des ressources naturelles.

Cela inclut également la promotion des intrants biologiques et l’intégration de critères écologiques et sociaux dans le système d’attribution des subventions agricoles. «Ces deux instruments sont considérés comme structurants, car ils façonnent les choix techniques et économiques des producteurs agricoles, influencent la santé des écosystèmes et déterminent l’orientation des investissements publics», écrit le WWF, qui constate que la persistance des pratiques actuelles, les subventions indiscriminées, le recours massif aux intrants chimiques et l’absence d’objectifs environnementaux renforcent les pressions sur la biodiversité et fragilisent les engagements internationaux de la Tunisie, notamment dans le cadre du Cadre mondial de Kunming-Montréal pour la biodiversité.

Compte tenu de l’urgence de la transition, les notes d’orientation constituent un levier crucial de sensibilisation et de plaidoyer, notamment auprès des décideurs politiques, du Parlement, des ministères sectoriels (Agriculture, Finances, Environnement), des bailleurs de fonds et des partenaires techniques.

Ces documents doivent présenter une vision claire, argumentée et réalisable des réformes à entreprendre, fondée sur les travaux collectifs des ateliers nationaux, les résultats des consultations en ligne, les cadres réglementaires nationaux, les engagements internationaux et les meilleures pratiques issues d’expériences comparables.

Dans le cadre de son engagement en faveur de la biodiversité, le WWF Afrique du Nord a mis en œuvre le projet Biodev 2030, une approche expérimentale d’intégration de la biodiversité dans 15 pays pilotes aux contextes socio-économiques, environnementaux et géographiques diversifiés, dont la Tunisie.

Grâce à un processus axé sur un dialogue multipartite fondé sur la science, le projet vise à contribuer à la mise en œuvre de l’’Accord de Kunming-Montréal dans ces pays en favorisant l’adoption de pratiques de production conciliant biodiversité et développement.

I. B.