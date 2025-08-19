La consommation en Tunisie est principalement tirée par la microfinance

Etant donné les difficultés qu’ils ont à accéder aux prêts bancaires, notamment aux prêts à la consommation, un plus grand nombre de Tunisiens recourent désormais aux établissements de la microfinance, dont l’activité connaît un regain de dynamisme depuis quelque temps.

Les indicateurs et les données disponibles confirment que le secteur de la microfinance en Tunisie a considérablement progressé. Preuve en est que plus de 804 000 Tunisiens ont obtenu un prêt auprès de ces institutions.

Au cours des trois premiers mois de l’année, celles-ci ont accordé 113 583 prêts. Le recours à ce type de financement est devenu un mécanisme compensatoire pour accéder au crédit, ce qui a permis aux institutions de microfinance du pays de se positionner plus largement dans le paysage financier national.

L’analyste financier Bassam Ennaifer a déclaré à l’agence Tap que, compte tenu de la baisse notable des prêts bancaires non professionnels en Tunisie, «il convient de prêter attention à la demande croissante de microfinance, qui finance désormais une part importante des Tunisiens».

Au cours du premier trimestre 2025, l’encours des prêts de la microfinance a augmenté de 33,7 millions de dinars (MDT), a-t-il précisé, soulignant qu’une partie de la baisse des prêts bancaires a été absorbée par le secteur de la microfinance, malgré des taux d’intérêt élevés. L’obtention de ces prêts est plus facile et s’effectue sans les complications administratives du financement bancaire.

L’analyste a révélé que plus de 804 800 Tunisiens ont obtenu des prêts auprès des institutions de microfinance, pour un portefeuille total de prêts du secteur évalué à 2 596 MDT. Il a souligné que le montant des prêts accordés par les institutions de microfinance au cours du premier trimestre de cette année a atteint 564,9 MDT, contre 511,7 MDT au premier trimestre 2024.

Cela reflète la demande croissante de financement des Tunisiens, les banques étant réticentes à accorder des prêts, notamment des prêts à la consommation, a-t-il souligné.

Le montant moyen des prêts obtenus auprès des institutions de microfinance a atteint 4 974 dinars à fin mars 2025, contre 4 646 dinars à la même période de l’année précédente, ce qui, selon lui, témoigne des besoins financiers croissants des Tunisiens.

Ennaifer a indiqué qu’environ 13,3 % des personnes ayant obtenu un prêt au cours du 1er trimestre 2025 ont bénéficié d’un microfinancement pour la première fois, ce qui témoigne de l’importance du recours des Tunisiens aux institutions de microfinance.

La croissance de la consommation en Tunisie est principalement tirée par les institutions de microfinance plutôt que par les banques.

I. B. (avec Tap)