La production tunisienne de pétrole baisse de 9% (30 juin 2025)

La production tunisienne de pétrole brut s’est située à 629 kt à fin juin 2025 enregistrant ainsi une baisse de 9% par rapport à fin juin 2024, indique le rapport sur la conjoncture énergétique pour juin 2025, publié par l’Observatoire national de l’énergie et des mines. (Ph. Champ pétrolier Nawara).

Cette baisse a touché la plupart des champs : Nawara (-54%), Ashtart (-19%), El Hajeb/Guebiba (-19%), Barka (-79), Gherib (-21%), Halk el Menzel (-13%), Sidi Marzoug (-4%), Hasdrubal (-9%) et Adam (-7).

D’autres champs ont enregistré, par contre, une amélioration de production : Ezzaouia (+83%), Gremda/El Ain (+179%), D.S.T (+69%), M.L.D (+12%) et Bir Ben Tartar (+17%).

La moyenne journalière de la production de pétrole est passée de 29 600 barils/j à fin juin 2024 à 27 000 barils/j à fin juin 2025.