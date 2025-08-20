Tunisie | La production d’électricité en hausse de 3% (30 juin 2025)

La production d’électricité en Tunisie a atteint environ 9 061 GWh à fin juin 2025, en hausse de 3 % sur un an par rapport à fin juin 2024. Les importations directes d’électricité depuis l’Algérie ont couvert près de 10 % des besoins nationaux, indique le rapport sur la conjoncture énergétique pour juin 2025, publié par l’Observatoire national de l’énergie et des mines.

Selon le même rapport, la production destinée à la consommation locale est restée quasiment stable sur la période.

Le parc de production électrique s’est appuyé quasi exclusivement sur le gaz naturel, qui a représenté environ 94 % de la production. La Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg) a généré 8 567 GWh, tandis que les producteurs privés d’énergie solaire ont contribué pour 29 GWh.

Les producteurs autonomes d’énergie solaire ont, de leur côté, fourni environ 341 GWh, enregistrant une croissance de 32 %.

En revanche, les achats directs d’électricité en provenance d’Algérie ont reculé de 19 %, selon les données de l’Observatoire.