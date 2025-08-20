Tunisie | Le déficit de la balance commerciale énergétique baisse de 7%  

Le déficit de la balance commerciale énergétique de la Tunisie a diminué de 7 % à fin juin 2025 par rapport à l’année précédente, atteignant 5,188 milliards de dinars contre 5,577 milliards de dinars en juin 2024, indique le rapport sur la conjoncture énergétique pour juin 2025, publié par l’Observatoire national de l’énergie et des mines.

Le taux de couverture des importations par les exportations n’a pas dépassé 18 % au cours du premier semestre de l’année.

Les exportations énergétiques ont enregistré, à fin juin 2025, une baisse de valeur de 38 %, tandis que les importations ont reculé de 15 % par rapport à fin juin 2024.

La valeur des ressources énergétiques importées jusqu’à fin juin 2025 s’élève à près de 6,3 milliards de dinars, alors que les exportations de produits énergétiques ont atteint environ 1,1 milliard de dinars, ce qui a conduit à l’enregistrement de ce déficit.