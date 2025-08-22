Tunisie | Kaïs Saïed occupe de terrain

Pour le président Kaïs Saïed, la journée du jeudi 21 août 2025 a été particulièrement remplie avec des visites dans plusieurs endroits de la capitale. La volonté est évidente d’occuper l’actualité nationale, au moment où l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) organisait une grande mobilisation au centre-ville de Tunis. Vidéo.

D’ailleurs, tous les médias gouvernementaux ont largement couvert l’actualité présidentielle, tout en passant à la trappe ce qui devait être l’événement du jour, à savoir la démonstration de force de l’organisation syndicale qui est, depuis quelque temps, dans le collimateur du pouvoir.

Saïed a effectué une visite au Centre pédagogique national, avant de se rendre à pied dans plusieurs quartiers populaires à la lisière de la Médina de Tunis : Souk Al-Asr, Maâqal az-Zaïm, Al-Najah et Mellassine.

Il s’est ensuite rendu à l’hôpital de la Rabta, à Bab Saadoun, à Bab Laassal et à l’avenue Ouled Haffouz, avant de conclure sa visite par une inspection de l’état d’avancement des travaux du bâtiment qui abritera le Conseil supérieur de l’éducation, situé avenue de la Liberté, indique un communiqué publié vendredi par la présidence de la République.

Le fait que Saïed ait consacré ses visites d’hier, jour de mobilisation syndicale, à deux secteurs particuliers, l’éducation et la santé, n’est pas un hasard : ce sont les deux secteurs où l’UGTT recrute le plus gros de ses effectifs syndicaux. Et l’insistance de Saïed lors de ses visites sur le thème de la corruption n’est pas un hasard non plus : c’est une manière de rappeler les récentes critiques qu’il a récemment adressées à ce propos aux dirigeants de l’UGTT.

I. B.

Vidéo.