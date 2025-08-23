L’Italie absorbe le tiers des exportations tunisiennes de produits de la pêche   

L’Observatoire national de l’agriculture (Onagri) a annoncé, vendredi 22 août 2025, que la balance commerciale des produits de la pêche a enregistré un excédent de 73,5 millions de dinars tunisiens (MDT) à fin juin 2025, en baisse de 61,8 % par rapport à la même période de 2024, où l’excédent s’élevait à 192,4 MDT.

À fin juin 2025, les exportations tunisiennes de produits de la pêche se sont établies à 13 600 tonnes, pour une valeur de 323,5 MDT. Cela représente une baisse de 19,5 % en quantité et de 18,6 % en valeur par rapport à la même période de l’année précédente.

Les principales espèces exportées sont le poisson (6 000 tonnes), les conserves et semi-conserves (3 500 tonnes) et les crustacés (3 500 tonnes).

Les exportations sont réparties sur 29 destinations, avec comme principaux clients : l’Italie (32 %), l’Espagne (15 %) et la Libye (12 %).

Parallèlement, les prix à l’exportation ont légèrement augmenté de 1,3 %, atteignant 23,8 d/kg.

Selon l’Onagri, les importations de produits de la pêche ont connu une nette hausse de 22 % en valeur, atteignant 250 MDT à fin juin 2025. En volume, elles ont progressé de 20,2 % pour atteindre 36 900 tonnes, avec des prix moyens en hausse de 1,5 % à 6,8 d/kg.

Le secteur de la pêche tunisien traverse une phase de déséquilibre marquée par une contraction des exportations et une hausse significative des importations. Ces évolutions impactent directement la balance commerciale, malgré le maintien d’un solde positif.