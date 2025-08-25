ECONOMIETunisie

Les recettes d’exportation de l’huile d’olive tunisienne chutent de 31%

25 août 202525 août 2025
La valeur des exportations d’huile d’olive tunisienne a chuté de 31% au cours des neuf premiers mois de la saison oléicole 2024-2025, pour atteindre environ 3 190 millions de dinars (MDT), dont 79,4 % provenant de l’huile en vrac et 20,6 % seulement de l’huile conditionnée.

Selon les données publiées récemment par l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri), les quantités exportées ont néanmoins enregistré une hausse par rapport à la même période de la campagne 2023-2024, avec un total de 236 900 tonnes, réparties entre 85,6 % en vrac et 14,4 % conditionnées.

En juillet 2025, le prix moyen de l’huile d’olive à l’exportation a reculé de 50,9 % par rapport au même mois de l’année précédente.

S’agissant de l’huile d’olive biologique, les exportations ont atteint 46 900 tonnes, pour une valeur avoisinant 637 MDT.

