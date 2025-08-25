Rached Azaiez remplace Ridha Charfeddine à la tête d’Unimed  

La société Unimed, basée à Kalaâ El-Kebira (Sousse) informe ses actionnaires et le public que son conseil d’administration réuni le 18 août 2025 a décidé de nommer Rached Azaiez au poste de directeur général en remplacement de Ridha Charfeddine.

Ridha Charfeddine, fondateur en 1989 du laboratoire pharmaceutique Unimed et son Pdg jusqu’à son emprisonnement dans le cadre d’une affaire de corruption financière, a été condamné, le 8 mai dernier, par la sixième chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière, auprès du tribunal de première instance de Tunis, à une peine de 3 ans de prison et des amendes financières d’un montant total avoisinant les 72 millions de dinars. Il était député Nidaa Tounes et président de l’Etoile sportive du Sahel.

Rached Azaiez a déjà occupé les postes de directeur général adjoint et de directeur technique d’Unimed pendant 10 ans.

Le conseil d’administration a également nommé Mahjoub El Ouni au poste de président du conseil d’administration.

I. B.