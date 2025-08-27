Rejet de la demande de libération de l’homme d’affaires Hatem Chaabouni

La Cour d’appel de Tunis a rejeté la demande de libération de l’homme d’affaires Hatem Chaabouni et l’a renvoyé devant la chambre criminelle des affaires de corruption financière.

Cette décision concerne également deux anciens cadres d’une banque publique, indique une source citée par Mosaïque FM, ce mercredi 27 août 2025.

On notera que l’homme d’affaires et les deux anciens cadres bancaires ont fait l’objet de mandats de dépôt émis par le juge d’instruction du Pôle judiciaire économique et financier qui a décidé de les poursuivre pour falsification, usage de faux et blanchiment d’argent.

Y. N.