Médias et politique | Que se passe-t-il à Mosaïque FM ?

Amina Ben Doua, journaliste et animatrice jusqu’à récemment des talk-shows socio-politiques « Forum » et « Midi Show » sur Mosaïque FM a posté hier soir, mercredi 27 août 2025, sur sa page Facebook, un commentaire qui a suscité, tour à tour, la surprise, l’incompréhension et la sympathie, soucieuse et inquiète, d’un grand nombre d’internautes.

«La liberté n’est pas dans la présence permanente, mais de se retirer quand la présence est une contrainte…», a écrit notre consœur, dans ce qui ressemble à la justification d’une absence ou d’un silence imposé par des contraintes professionnelles.

Et puis, quand un journaliste parle de liberté, on comprend aussitôt qu’il déplore son absence ou le rétrécissement de son champ d’exercice.

On constatera aussi, en passant, qu’Amina Ben Doua n’est pas la première mais la dernière d’une longue liste de journalistes et de chroniqueurs (après Haythem El Mekki, Zied Krichen, Kaouther Zantour…) qui ont été poussés vers la sortie au cours des douze derniers mois après avoir longtemps animé les émissions phares de la première radio privée en Tunisie, et sans doute aussi en Afrique du Nord.

Ces départs ont clairement coïncidé avec un changement remarquable – et très vite remarquée – de la ligne éditoriale de ladite radio, où les voix différentes, et pas nécessairement opposantes, ne sont plus tolérées.

Par ailleurs, et quand on sait que le premier responsable de la radio, Noureddine Boutar, fait l’objet de poursuites judiciaires et que le changement constaté a commencé avec sa sortie de prison et sa mise en liberté sous caution, on ne peut ne pas mettre une relation de cause à effet entre la nouvelle ligne éditoriale de la radio et les démêlées judiciaires de son patron. Ceci est nécessairement expliqué par cela, même si on peut déplorer la désertification en cours du paysage médiatique national où règne, désormais, la pensée unique. Ce qui n’est pas un signe de santé intellectuelle et encore moins politique.

I. B.