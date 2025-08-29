Bientôt, une unité de production de biogaz à Djerba

L’Agence nationale de gestion des déchets (Anged) et l’Agence nationale de maîtrise de l’énergie (ANME) ont annoncé le lancement d’un appel d’offres pour la construction d’une unité pilote de production de biogaz sur l’île de Djerba, un projet axé sur la valorisation énergétique des déchets organiques. La date limite d’envoi des offres est fixée au 5 septembre 2025.

Selon les informations publiées par l’ANME, ce projet est mis en œuvre en collaboration avec les trois municipalités de Djerba, avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement (Pnud), et financé par le gouvernement japonais et le Fonds italien pour le climat.

Les documents du projet peuvent être téléchargés sur différentes plateformes spécialisées, dont le site web des Nations Unies en Tunisie. Une visite conjointe du site du projet sera organisée le 12 septembre.

Un atelier de présentation et d’approbation du cahier des charges du projet de valorisation énergétique des déchets sur l’île s’est tenu le 22 août à Djerba. Cette étape ouvre la voie à la phase suivante, qui prévoit le lancement de l’appel d’offres et le démarrage de la mise en œuvre de ce projet pilote sur l’île en mars 2026.

Selon le directeur général de l’Anged, Badreddine Lasmar, ce projet, le premier du genre en Tunisie, vise à valoriser les déchets organiques des ménages et à les transformer en énergie. Il permettra de traiter 6 000 tonnes de déchets organiques par an et est évolutif.