L’UGTT rejette toute ingérence étrangère dans les affaires de la Tunisie

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) n’accepte pas que ses confrontations avec le pouvoir en place dans le pays soient utilisées par des parties étrangères pour justifier une quelconque ingérence dans les affaires intérieures du pays. Et elle a tenu à le dire à haute voix.

C’est ainsi qu’en réponse à une récente publication du sénateur américain Joe Wilson sur X concernant une manifestation organisée par la centrale syndicale à Tunis le 21 août, celle-ci a déclaré, dans un communiqué officiel, qu’elle rejette «toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures du pays».

Dans un tweet, le sénateur américain, connu pour son hostilité au président Saïed, a écrit ceci : «La plus grande manifestation en Tunisie depuis des mois, le syndicat UGTT protestant contre le tyran Kaïs Saïed». Et d’ajouter, en forçant sciemment le trait : «Le tyran Saied a échoué et, peu importe comment il le présente, les faits sont irréfutables : l’économie est un désastre, il a encouragé une corruption désormais endémique et les libertés sont désormais inexistantes. Malheureusement, la Tunisie est devenue la risée du Moyen-Orient.»

Et de conclure dans un style si peu diplomatique et qui trahit une haine très personnelle envers le président de la république: «Poutine, criminel de guerre, et l’Iran ne vous sauveront pas de votre peuple ; n’oubliez pas ce qui est arrivé à Assad !»

Ne pouvant admettre que de tels propos excessifs et outrageants soient exprimés dans un commentaire évoquant une action purement syndicale à laquelle il a lui-même appelé, Noureddine Taboubi, secrétaire général de l’UGTT, a déclaré que «la lutte pour la souveraineté nationale est indiscutablement liée à la lutte pour la démocratie, la liberté et la justice sociale».

«Cette affaire concerne les Tunisiens, loin de toute ingérence étrangère», a souligné l’UGTT dans un communiqué, en dénonçant son «utilisation pour interférer dans les affaires intérieures du pays», par allusion au sénateur américain Wilson, qui, selon le syndicat, «est connu pour ses liens avec les lobbies sionistes, les réseaux de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme». Réponse du berger à la bergère !

I. B.