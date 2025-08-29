Une délégation du Congrès américain en visite à Tunis

Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, a reçu, jeudi 28 août 2025, une délégation du Congrès américain conduite par Mike Lawler, président de la sous-commission Moyen-Orient et Afrique du Nord de la commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, accompagné de Ritchie Torres, membre de la commission des Services financiers, dans le cadre d’une visite en Tunisie.

Le ministère des Affaires étrangères a annoncé cette visite, soulignant que la rencontre était l’occasion de réaffirmer la profondeur et la solidité de l’amitié historique entre la Tunisie et les États-Unis.

M. Nafti a réitéré la détermination de la Tunisie à faire progresser ces relations en intensifiant et en élargissant le champ de coopération fondé sur le respect mutuel et les valeurs partagées sur lesquelles reposent ces relations, conformément aux intérêts communs des deux peuples amis.

Les deux parties ont passé en revue des domaines prioritaires tels que la sécurité, le développement durable, les énergies renouvelables et l’agriculture, qui demeurent des priorités communes, ainsi que la coopération universitaire, technologique et scientifique, considérées comme des piliers essentiels du lien humain entre les deux pays.

Le ministre a également appelé à «la poursuite du développement des échanges commerciaux et à l’élimination des obstacles qui pourraient les entraver, permettant ainsi d’exploiter les opportunités offertes par les deux pays et d’ouvrir de nouvelles perspectives d’investissements conjoints».

Pour sa part, la délégation américaine a salué «les liens d’amitié solides qui unissent les deux peuples, exprimant le grand intérêt du Congrès pour la sécurité et la stabilité économique de la Tunisie et son engagement à soutenir les relations tuniso-américaines au niveau parlementaire dans divers domaines».

La réunion a été «l’occasion de discuter des principales questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment la situation tragique dans la bande de Gaza, le ministre Nafti ayant «réaffirmé la position de principe de la Tunisie sur la cause palestinienne et souligné la nécessité de mettre fin à l’agression injuste contre le peuple palestinien et de faciliter d’urgence l’acheminement de l’aide humanitaire et médicale, mettant en garde contre les graves conséquences humanitaires des retards dans la satisfaction des besoins de la population.»

L’ambassadeur des Etats-Unis à Tunis, Joey Hood, a assisté à la réunion.