Tunisie | Le TMM reste stable autour de 7,50%

Le taux du marché monétaire (TMM) en Tunisie est resté stable à 7,50 % en août 2025, et ce pour le cinquième mois consécutif. Ce taux reste cependant relativement élevé et n’encourage pas l’investissement.

Selon les données de la Banque centrale de Tunisie, depuis le début de l’année, le taux d’intérêt du marché monétaire a suivi une tendance à la baisse, passant de 7,99 % en janvier et février à 7,91 % en mars, puis se stabilisant à 7,50 % entre avril et août 2025.

Il est à noter que l’évolution des taux d’intérêt sur le marché monétaire est liée au taux directeur de l’institution émettrice, qui reste à 7,50 % depuis 5 mois.

I. B.