Conférence internationale sur la chimie des solutions à Monastir

L’International Conference on Solution Chemistry (Conférence internationale sur la chimie des solutions, ICSC 2025), qui est à sa 39e édition, se tiendra pour la première fois en Afrique, à l’hôtel Rosa Beach de Monastir, en Tunisie, du 14 au 17 septembre 2025.

Cet événement prestigieux est organisé sous les auspices conjoints de la Tunisian Chemical Society (TCS) et l’International Union of Pure and Applied Chemistry (Iupac), et se tient tous les deux ans dans différents lieux du monde.

La conférence vise à rassembler des chimistes, notamment des professeurs, des chercheurs, des ingénieurs et des doctorants de diverses nationalités, afin d’explorer les dernières innovations et technologies en chimie des solutions, en se concentrant sur les interactions entre solvants et solutés en phase liquide.

I. B.