La Tunisie table sur 3 400 MDT d’investissements étrangers d’ici fin 2025

Les investissements directs étrangers (IDE) en Tunisie ont enregistré une croissance remarquable de 20,8 % au cours du 1er semestre 2025, atteignant 1 650,3 millions de dinars tunisiens (MDT), contre 1 366 MDT au cours de la même période de 2024, selon les données publiées par l’Agence de promotion des investissements étrangers (Fipa-Tunisia). Vidéo.

Les IDE, hors secteur de l’énergie, ont créé 4 677 nouveaux emplois au cours des 6 premiers mois de l’année.

En devises, les flux d’investissement ont atteint 537,2 millions de dollars américains (+22 %) et 492,7 millions d’euros (+21,7 %) par rapport à 2024.

Les IDE ont particulièrement stimulé le secteur manufacturier, qui a attiré 1 031,3 MDT, soit une croissance de 22,9 %, représentant 62,9 % du total des investissements directs étrangers.

Le secteur de l’énergie a également progressé de 60 %, passant de 248,3 MDT à 398 MDT, grâce aux projets d’énergies renouvelables et à la reprise de l’exploration pétrolière, avec le forage de 11 puits d’exploration.

En revanche, les investissements de portefeuille ont chuté de 28,3 %, à 9,7 MDT, tandis que le secteur des services a vu ses entrées diminuer de 24,6 %, à 191 MDT. Le secteur agricole, en revanche, a progressé, passant de 11,6 MDT à 20,1 MDT.

Sur le plan géographique, la France demeure le premier investisseur avec 421 MDT, suivie de l’Italie (159,4 MDT), de l’Allemagne (124,2 MDT), des Pays-Bas (91 MDT) et des États-Unis (88,4 MDT). Parmi les pays arabes, le Qatar arrive en tête avec 66,5 MDT.

Au total, 623 opérations d’investissement ont été réalisées hors énergie, pour un montant de 1 242,5 MDT.

La répartition sectorielle des IDE montre une prédominance des industries manufacturières (62,9 %), suivies de l’énergie (24,3 %), des services (11,6 %) et de l’agriculture (1,2 %).

La Tunisie ambitionne d’atteindre 3 400 MDT d’investissements étrangers d’ici fin 2025, et 4 milliards de dinars en 2026, première année du nouveau Plan de développement (2026-2030).