Séminaire | Perspectives du textile-habillement en Tunisie

Un séminaire national intitulé «Réalité et perspectives du secteur textile-habillement en Tunisie» a été organisé le 27 août 2025 par le Conseil local de Ksar Hellal en collaboration avec le Gouvernorat de Monastir et la Fédération Tunisienne du Textile et de l’Habillement (FTTH).

La FTTH, qui était représentée notamment par son président, Haithem Bouagila, et son vice-président, Jalel Zayati, a réaffirmé que le secteur textile-habillement, avec 70 ans d’héritage industriel, technologique et humain, constitue un pilier stratégique de l’économie tunisienne, mettant en évidence la résilience du secteur face aux crises successives et soulignant son important potentiel de croissance, à condition de lever certains obstacles structurels.

Parmi les principales propositions formulées par la FTTH à cette occasion, la mise en place d’un cadre réglementaire et fiscal plus souple et plus stable; la restructuration et la modernisation de la formation professionnelle dans le secteur; l’instauration d’incitations fiscales et financières pour l’innovation et la digitalisation; la création d’un fonds national dédié au textile durable ; la régularisation des autorisations de classement des entreprises créées avant 2009.

La FTTH a aussi proposé la régularisation des autorisations d’activité et la réforme du système de sécurité incendie afin de lui injecter la souplesse et supprimer le blocage; la relance des projets à fort impact social, économique et environnemental, tel que la station de recyclage textile de Monastir; la réduction des délais de création d’entreprises et d’octroi d’autorisations douanières; l’amélioration du transport public en zones industrielles pour alléger les charges des entreprises; la levée des obstacles juridiques et techniques au recyclage, à la transformation et à l’exportation des déchets textiles; la limitation des importations aux matières premières et produits réellement nécessaires au marché local; le soutien aux entreprises locales capables d’exporter et améliorer leur compétitivité et la réorientation des avantages fiscaux en faveur des producteurs locaux plutôt que des importateurs.