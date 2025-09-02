Bibliothèque nationale de Tunisie | La famille de Chedli Klibi fait don de sa bibliothèque

La Bibliothèque nationale de Tunisie s’enrichit d’un nouveau trésor : en signe de reconnaissance envers la mémoire de Feu Chadli Klibi, sa veuve, Madame Kelthoum El Osram, a officialisé ce mardi matin le don de l’intégralité de la bibliothèque de l’ancien ministre.

L’accord de la convention a été signé, ce mardi 2 septembre 2025, au domicile du défunt à Carthage, en présence de Khaled Kchir, directeur général de la Bibliothèque nationale, la fille de l’ancien ministre, le responsable de sa bibliothèque personnelle, ainsi que plusieurs cadres de la Bibliothèque nationale.

« La collection, riche et diversifiée, reflète la vie d’un homme qui a occupé de nombreuses fonctions importantes tout au long de sa carrière. Chadli Klibi fut en effet un éminent homme d’État, ministre de la Culture, ministre de l’Information, ministre et directeur de cabinet à la présidence de la République, et secrétaire général de la Ligue des États arabes », lit-on dans le communiqué.